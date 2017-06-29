أشارت مجلة "شيب" الألمانية إلى أن المستخدم سرعان ما يفقد كود PIN أو نموذج إلغاء القفل أو كلمة مرور لخدمات الويب، ولكنه يتمكن في بعض الأحيان من استعادة بيانات الوصول بسهولة بدون أية مكالمات هاتفية معقدة أو رسائل إلكترونية مع خدمة العملاء.

كود PIN للهاتف



إذا لم يتذكر المستخدم كود PIN اللازم لإلغاء قفل الهاتف الذكي، فإنه يمكن الاستعانة بكود PUK كخيار ثان، حيث يعمل هذا الكود عندما يتم إدخال كود PIN العادي ثلاث مرات بشكل خاطئ في الهاتف الذكي، وعادةً ما يكون هذا الكود مطبوعاً على غلاف بطاقة SIM من الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وفي حالة عدم العثور على هذا الغلاف فإنه يمكن شراء بطاقة SIM جديدة، والتي يمكن طلبها من مراكز الخدمة التابعة لشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

نموذج القفل لأجهزة أندرويد



يمكن لأصحاب بعض أجهزة أندرويد الحديثة إلغاء القفل عن طريق مدير أجهزة أندرويد، ولكن يشترط أن يتم ربط الهاتف بحساب غوغل الخاص بالمستخدم، ويمكن استدعاء ذلك في المتصفح عبر الرابط https://www.google.com/android/devicemanager، وبعد إدخال بيانات التسجيل الخاصة بحساب غوغل يتمكن المستخدم من تحديد موقع جهاز أندرويد، وجعله يصدر صوت رنين، بالإضافة إلى إمكانية قفله وتحديد كود جديد.

وإذا لم يفلح هذا الحل، فإنه يمكن اللجوء إلى خيار استعادة ضبط المصنع، ولكن لابد من مراعاة أن هذا الإجراء يؤدي إلى فقدان جميع البيانات المخزنة على الهاتف، ومن أجل القيام باستعادة ضبط المصنع يتعين على المستخدم أن يقوم بإيقاف الهاتف أولاً، وبعد ذلك القيام بالضغط المتزامن على زر خفض شدة الصوت وزر القوة، إلى أن يقوم الجهاز بتشغيل وضع استعادة ضبط المصنع، ويمكن أن تختلف تسمية هذا الوضع من شركة إلى أخرى.

حسابات الويب



هناك العديد من خدمات الويب تقدم للمستخدم إمكانية إدخال رقم هاتفي أو بريد إلكتروني لكي يتم استعماله عند إعادة تعيين كلمات المرور المنسية، وفي حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بحسابات الويب يتعين على المستخدم البحث عن الزر "نسيت كلمة المرور"، ومن خلال النقر عليه يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني المخزن، وبالتالي يتمكن المستخدم من تعيين كلمة مرور جديدة.