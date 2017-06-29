يخطط موقع "فيسبوك" للقضاء على المحتالين عبر منصته.

إذ أطلقت الشركة خاصية تجريبية في الهند لإيقاف سرقة الهويات، وتوفر الأداة الجديدة للمستخدمين مساحة أكبر لاختيار الأشخاص الذين يتاح لهم حفظ صور حسابهم وإعادة نشرها عبر حساباتهم.

ورغم أن تزوير الحسابات بأسماء مستخدمين وبالذات تواجه معضلة كبيرة، فبعض النساء في الهند لا يشاركن صورهن خوفاً من تلاعب أحدهم بها، وفقاً لما ذكرته شركة "فيسبوك".

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وسيتمكن المستخدمون في الهند قريباً من إضافة خاصية أمان على صورهم عبر فيسبوك، وعند تفعيلها سيضاف إطار أزرق حول الصورة، ولن يتمكن الآخرون من تنزيل الصورة أو مشاركتها أو إرسالها لمستخدم آخر عبر خدمة الرسائل.

وتعمل "فيسبوك" أيضاً على إضافة تصميم إلى صور الحسابات، إذ أشارت الشركة بأن احتمال تنزيل صورة تحوي تصميماً تتضاءل بنسبة 75 في المائة.

وسيمنع مستخدمو أنظمة تشغيل "أندرويد" من التقاط صورة ثابتة، وهذا ما يمكن أن يحصل في حال منع تنزيل الصورة، وليس من الواضح بعد إن كانت ستضاف الخاصية ذاتها لمستخدمي أنظمة تشغيل "iOS".