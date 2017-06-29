العربية. نت: أكد باحثون كنديون في دراسة حديثة، ان النسيان دلالة على أن عقلك يعمل بشكل جيد. وقالوا ان القدرة على النسيان تماثل تماما مقدرة الانسان على التذكر، «فالهدف الحقيقي من الذاكرة عند الإنسان هو تحسين عملية صنع القرار»، وفق ما يقول البروفيسور بليك ريتشاردز من معهد «يو أف تي سكاربورو». واضاف: «من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل غير المهمة ويركز على الأشياء المفيدة، التي تساعد على اتخاذ القرار في الحياة الواقعية».

وقام الباحثون بعمل أبحاثهم على الذاكرة، بهدف معرفة الدور الذي يلعبه نسيان المعلومات في حياتنا. ويقول بول فرانكلاند من جامعة «تورونتو» وهو أحد المشاركين في الدراسة: «وجدنا العديد من الأدلة من خلال الأبحاث الراهنة، أن هناك آليات تعمل على تعزيز فقدان الذاكرة، وهي مستقلة عن تلك التي تشارك في تخزين المعلومات».