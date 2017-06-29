في حي هارلم العريق شمال منهاتن بنيويورك، وقف سكان قدامى في وجه شركات عقارية لأنها تفكر في تغيير اسم الحي إلى "سوها".

وعبر هؤلاء السكان عن امتعاضهم من ظهور الاسم الجديد على إعلانات لشركات تنوي إنجاز مشاريع عقارية في المنطقة.

ويعد هذا الحي مصدر إلهام لأجيال من الشخصيات البارزة بين الأميركيين من أصول إفريقية ومنهم الناشط مالكوم إكس والشاعر لانغستون هيوز.

وظهر اسم "سوها" في الإعلانات تيمنا بحي "سوهو" الراقي الذي يقع في الجزء الجنوبي من منهاتن.

وأثارت محاولات الشركات العقارية غضب أدريانو إسبايلات عضو الكونغرس عن هارلم الذي تعهد بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لمنع تغيير اسم الحي.

وكتب إسبايلات على تويتر يقول "نحن هارلم! ونرفض أن يطلق أي اسم آخر".

ودعا هذا المغرد إلى الوقوف إلى جانب إسبايلات لرفض إعادة تسمية حي هارلم بالتسمية الجديدة.



وهارلم ليس الحي التاريخي الوحيد للأميركيين من أصول إفريقية في البلاد الذي تسعى شركات العقارات لتغيير اسمه، فإلى الشمال من المنطقة أطلق على بعض الأجزاء من منطقة ساوث برونكس اسم (حي بيانو) في إشارة إلى اشتهارها في السابق بتصنيع آلة البيانو الموسيقية.