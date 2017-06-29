قال باحثون، الاثنين، إن ارتفاع منسوب مياه البحار في أنحاء العالم تسارع منذ التسعينيات، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أدى ذوبان الغطاء الجليدي في منطقة غرينلاند إلى صب مزيد من المياه في المحيطات.

وأوضح فريق من العلماء من الصين وأستراليا والولايات المتحدة أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3.3 مليمتر في عام 2014، حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال 100 عام- مقارنة بمنسوب 2.2 مليمتر في عام 1993.



وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي، ويتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي، في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النش اطالبشري.



وقال الباحثون في دورية (نيتشر كلايمت تشينغ) العلمية إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار "يبرز أهمية وضرورة" إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة. حسب ما نقلت رويترز.



وذكرت الدراسة التي أشرف عليها الباحث شيانياو شين من جامعة أوشن الصينية أن ذوبان الصفحة الجليدية في غرينلاند مسؤول عن أكثرمن 25 في المائة من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014، مقارنة مع خمسة في المائة فقط في 1993.