اقترب الديو الغنائى الذى يجمع بين النجمين تامر حسنى وإليسا من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الدعائية لصالح فيلم "تصبح على خير"، وكتب كلماتها محمد جمعة، وألحان أحمد جمعة، وتوزيع يحيى يوسف، وهندسة صوتية ياسر أنور.

يذكر أن فيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسنى نجح فى أن يحتل المرتبة الأولى عربيا، وذلك بعد يوم من عرضه فى سباق العيد الفطر الحالى، حيث يعرض الفيلم فى جميع الدول العربية تقريبا.

فيلم "تصبح على خير"، بطولة تامر حسنى، ونور، ودرة، ومحمود البزاوى، ومى عمر، من إنتاج وليد منصور، وإخراج محمد سامى.