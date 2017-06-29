سيتيح هاتف "بيكسل" الذي تنتجه شركة غوغل لمستخدميه أن يعرضوا صورهم على المشغل الرقمي " Chromecast"، وفق ما ذكر مسؤول في الشركة مؤخرا.



ويساعد المشغل على تشغيل الموسيقى والفيديو، فضلا عن أي محتوى مرئي آخر، على أجهزة تلفاز فائقة الدقة HD".

ولا تتطلب عملية العرض سوى الاتصال بواسطة شبكات الواي فاي من الإنترنت أو من شبكات محلية. كما يستطيع المستخدم اختيار الوسائط لتشغيلها باستخدام تطبيقات المحمول على أندرويد أو iOS وتطبيقات الويب.

وأوضح مسؤول غوغل، أن الميزة ستسمح بعرض الصور لملايين المرات الإضافية، موضحا أن المستخدمين يستطيعون الاستفادة من الخدمة عبر إدخال الصور إلى "غوغل بلاس" و"تويتر" و"إنستغرام" من خلال هاشتاغ "teampixel#".

وبحسب ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن استخدام هاشتاغ teampixel#، يعزز حظوظ مستخدمي "بيكسل"، في أن تظهر صورهم على صفحة "غوغل" على إنستغرام.