فقد مراهق هندي يدعى سوميت، حياته بعد رهان مع أصدقائه بمبلغ 130 دولارا على دفنه حيا في مدينة كوراد الهندية، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وراهن المراهق على دفنه حيا لمدة يوم كامل تحت الأرض مقابل مبلغ 130 دولارا، إلا أن مكان دفنه اتضح أنه يعود لمعمل للغاز، وكانت نسبة السماد في الأرض عالية، ونسي أصدقاؤه حفر نفق لتدفق الهواء إليه أثناء مكوثه تحت الأرض، ما أدى إلى اختناقه.

ويقول السكان المحليون "عندما تم سحب الصبي البالغ من العمر 17 عاما من تحت الأرض، كان فاقدا للوعي، ولكنه لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله في الحال لأقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة.