كشفت دراسة حديثة أنه سيكون بإمكان الناس العيش أطول مما يعيشون الآن، واحتفال كثير منهم بعيد ميلادهم الـ125، وذلك في غضون جيلين فقط، بحسب صحيفة "ديلي ميل".



ولم يعش أحد حتى الآن أكثر من 122 عاما، وهو السن الذي وصلت إليه امرأة فرنسية تدعى "جين كالمنت" في عام 1997.

ويتوقع الباحثون من جامعة غرونينغن في هولندا، أنه بحلول عام 2070، ستصل أعمار الناس، تحديدا النساء، إلى 125 عاما.

وأول شخص يصل عمره إلى قرن وربع القرن، من المرجح أن تكون يابانية.

ويمتلك اليابانيون أعلى متوسط للأعمار في العالم، ويعزي العلماء ذلك إلى اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على أكل السمك، ووجود خدمات صحية جيدة جدا.

وفي بريطانيا وحدها من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الـ100، من 145 ألف شخص في 2015، إلى 1.5 مليون شخص بحلول نهاية هذا القرن.

لكن هذه الدراسة التي نشرها الباحثون الهولنديون في مجلة "نيتشر"، واجهت تحديات من قبل باحثين أميركيين، قالوا العام الماضي إن متوسط عمر الإنسان سيبلغ 115 عاما.. فقط!