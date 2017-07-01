نعلم جيداً أنّ التجاعيد والخطوط الرفيعة هي العدو اللدود لجمال المرأة. آثار الشيخوخة هذه قد تكون نتيجة الإجهاد، التعب، قلة النوم، التلوث، سوء التغذية... في هذا السياق لتجنب ظهور التجاعيد والحفاظ على جمال البشرة من خلال غسول يومي طبيعي يقي البشرة من العوامل الخارجية الضارة، إلجئي إلى هذه الوصفة:

المكونات

كوب من المياه الساخنة

حفنة من بذور اليانسون

وعاء

ضعي اليانسون في المياه الدافئة ثمّ استخدمي القطن لتطبيق المحلول على بشرتكِ كلّ صباح. ستلاحظين في غضون أيام أن بشرتكِ أصبحت أكثر نعومة وقليلة التجاعيد والسبب يعود لفوائد اليانسون! هذا المكون الطبيعي الذي يعالج الإمساك، الصداع، ويكافح التعب... له فوائد سحرية على البشرة!