انتشر تسجيل مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كلبا أبيض بنظرات حزينة باحثا على ما يبدو عن صاحبه بعد انهيار للتربة في قرية في جنوب غرب الصين أسفر عن 15 قتيلا وأكثر من مئة مفقود، ما اثار تأثرا لدى مستخدمي الانترنت الأحد.

فقد بينت صور عرضتها قناة "سي جي تي ان" الحكومية الصينية الناطقة بالانكليزية عنصرا في فرق الإغاثة يحاول إقناع الحيوان بالابتعاد عن أكوام الركام والطين غير أن الكلب رفض التحرك.

ولا يزال أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين بعد هذا الانهيار للتربة في منطقة شينمو في مقاطعة سيشوان.

ويقول عنصر الاغاثة في التسجيل "هل من أحد هنا؟ أيها الكلب الصغير، أين صاحبك؟" في وقت يبدو الكلب بأذنين متدليتين جالسا بين الأنقاض.

وكتبت القناة التلفزيونية عبر حسابها على "تويتر"، "كلب في انتظار صاحبه يرفض الابتعاد عن الركام ويذيب قلب الأمة" مرفقة التغريدة بوسمين عن انهيار التربة في سيشوان.

وأبدى مئات مستخدمي الانترنت عبر شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي قلقهم على مستقبل الحيوان، حتى أن أحدهم أبدى استعداده لتبنيه.

وكتب أحد المستخدمين "هذا الأمر يثبت أن الكلاب قادرة حقا على إظهار الحب".

واغتنم آخرون الفرصة لانتقاد عادة تناول لحوم الكلاب بعيد المهرجان السنوي للحم الكلاب في يولين في جنوب الصين. هذا المهرجان الذي يقام في يوم الانقلاب الصيفي في 21 حزيران يثير استنكارا في الصين والعالم.

وتواصل فرق الإغاثة جهودها أملا في العثور على ناجين جراء انهيار التربة الذي أتى على حوالى ستين منزلا. وتم سحب جثث 15 شخصا من بين الأنقاض.