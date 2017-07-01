أحبط حارس أمن، بطريقة سهلة جداً وغير متوقعة، عملية محاولة سطو على المصرف الذي يعمل به إذ قام بإقفال الباب بكلّ هدوء أثناء محاولة 3 لصوص ملثمين اقتحام المكان.

وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل مصرف بانورت في غوادالاخارا- غرب المكسيك، فقد ظهر حارس الأمن وهو يقفل الباب قبل لحظات من دخول العصابة الى المصرف.



والملفت هو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بردة فعل الحارس الذكية، لافتين إلى قدرته في المحافظة على هدوئه في مثل هذا الموقف الصعب.

ويذكر أن هذا الفيديو حصد أكثر من 246 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات قليلة من نشره.