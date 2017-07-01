انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطته كاميرا أمنية في "سبارس ستيك ريستورانت"، أحد مطاعم جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، يرصد لحظة خطف طفل على بعد خطوات فقط من مكان جلوس عائلته.

وتظهر اللقطات صبيا أشقر يبلغ من العمر 22 شهرًا، يتجول وحيدًا باتجاه منطقة اللعب، في حين يجلس والداه على طاولة قريبة يستمتعان بتناول الطعام، ثم يأتي رجل يرتدي سترة زرقاء بشكل مفاجئ، يمسك الصغير، ويهرب به.

إلا أن والده لحسن الحظ، كان يراقبه فأدرك عملية الاختطاف في الوقت المناسب، ليسترد ابنه الخائف، بينما تتولى والدة الطفل الحامل مطاردة الرجل الخاطف.

وذكرت والدة الطفل التي لم تصرح عن اسمها لوكالة "يوز 24"، أنها تشتبه بتورط ثلاثة رجال وامرأة في حادثة الخطف، إذ قالت: "أظن أنهم كانوا يخططون لتمرير الطفل للمرأة حتى تخرج به من المطعم، وبهذا يبدون أقل إثارة للشبهة، ولحسن الحظ أن زوجي انتبه في الوقت المناسب، فلو أنه نظر للأسفل لتناول قضمة من الطعام، أو نظر باتجاه مختلف لجزء فقط من الثانية، لكان من الممكن أن تنتهي القصة بشكل مختلف".

أما الرجل الذي حمل الطفل، فقال لوالده بأنه يلعب معه فقط، إلا أن هذا لم يمنع رجال الأمن في المطعم من اصطحابه خارج المبنى وإبلاغ الشرطة، التي أغلقت القضية بعد يومين.

وقال المسؤولون عن إدارة المطعم ردًا على أسئلة "نيوز 24" حول الحادثة التي جرت في تشرين الثاني، من العام الماضي: "تدخلت الإدارة على الفور، واستدعيت الشرطة على الرغم من أن الرجل ادعى بأنها مزحة، إلا أن التحقيق انتهى بعدم الملاحقة القضائية".