انتشر في مواقع التواصل الاجتماعية شريط فيديو مؤثّر لطفلة تشرح معاناتها مع أمن المطار في الولايات المتحدة. وتقول الطفلة بتذمّر في الفيديو الذي نشره موقع "مترو": "أولا وقبل كل شيء، أبشع شيء في أمن المطار الانتظار في الصف لوقت طويل!! هذا سخيف.



عمري سنتين ولحسن الحظ أنني ما زلت أرتدي الحفاضات وإلّا سيكون الأمر سيئاً خلال الانتظار في الصف.



عندما حان دوري في الصف، أخذ رجل الأمن حذائي وكوبي، ثم أدخلني إلى سفينة فضائية، كنت أعتقد أنني ذاهبة إلى ميشيغان في البدء! سمح لي بالخروج سريعاً، إلّا أنّ تشارلز بقي في الداخل وكان يتلمّسه، هذا محرج جداً! لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان من دون أي يتتبعوننا. هذا ممل! سئمت منكم يا أمن المطار!"