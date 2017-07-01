انتشرت خلال الشهور الأخيرة مقاطع كثيرة حول خوف القطط من الخيار. وتظهر المقاطع هذه المخلوقات في حياتها اليومية العادية مستمتعة بوقتها، ثم يتغير كل شيء فور مشاهدة حبة خيار، إذ تقفز من مكانها وتظهرمشاعر رعب متشنجة دون تفسير منطقي. لذا تدخل العلم لتقديم التفسير الحقيقي لهذه الظاهرة.

ويوضح موقع "آي إف إل ساينس" العلمي أن الحقيقة ليست بالضرورة كما تظهر في المقاطع، لكن القطط تقفز فجأة عندما تجد الخيارة بجانبها دون سابق إنذار، وهذا يعني أن ردة فعلها هي بسبب عنصر المفاجأة.

وينقل الموقع عن الأخصائي في السلوك الحيواني، روجر موغفورد، قوله "أعتقد أن رد الفعل هذا يرجع إلى المفاجأة، وعدم توقع العثور على كائن غير عادي، تم وضعه سراً بينما كانت القطط تدس رؤوسها داخل وعاء الطعام".

وتشتبه القطط في أي شيء يتحرك بسرعة أو يثير الضوضاء أو يضيء بشكل غير منتظم، أو أي شيء لا تستطيع فهمه بشكل واضح، وتنطبق هذه القاعدة على البشر والخيار على حد سواء.

ويتابع موغفورد "إن القطط يجب أن تشتبه من المجهول، إذ يمكن أن يمثل خطورة كثعبان أو حيوان مفترس. أظن أنها سوف تبدي نفس ردة الفعل على لعبة العنكبوت، أو الأسماك البلاستيكية أو قناع الوجه البشري".