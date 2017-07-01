السيارة الفاخرة والقارب صمما بطريقة مخصصة لتعجب الزبائن وقد تم الإعلان عنها في أحد البرامج التلفزيونية.

ربما تكون هذه هي اللعبة الأمثل لأي طفل؛ سيارة لامبورغيني مصحوبة بقارب سريع.

ولكن هذه المرة العرض حقيقي، فقد نشر إعلان لسيارة لامبورغيني افنتادور SV رودستر الفاخرة الذي يأتي معها قارب سريع بنفس اللون بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني.

وقد تم دهان السيارة والقارب باللون الأصفر في طلب مخصوص بلغت قيمته 60 ألف جنيه إسترليني وحده.

كما أن السيارة الفاخرة والقارب صمما بطريقة مخصصة لتجذب الزبائن، وقد تم الإعلان عنها في أحد البرامج التلفزيونية التي تعرض أسرار حياة الأغنياء.

والآن هما معروضان للبيع على موقع eBay مع مئات الأشخاص يشاهدون المزاد قبل موعده النهائي بعد أسبوعين.