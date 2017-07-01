«لم أهرب.. الأمر كله مجرد اختفاء»

النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس»، نافية ما أثير حول هروبها من تركيا، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بتوأمها «مايا» و«توبراك» ووالدها، خلال قضائهم إجازة في مدينة بودروم التركية. وكانت توبا قد قررت الاختفاء عن عيون المصورين وأسئلة الصحافيين، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول ارتباطها عاطفيا برجل أعمال تركي بعد أيام على انفصالها عن زوجها أنور صايلاك، حتى ان بعض الصحف أكدت هروبها خارج تركيا.