«أداء نوال الزغبي 60% من نجاح المسلسل»
الكاتب مدحت العدل مؤلف مسلسل «لأعلى سعر» في حوار مع المذيعة منى الشاذلي، مؤكدا ان الذي ساعد وبنسبة لا تقل عن 60% في نجاح المسلسل هو غناء الفنانة القديرة نوال الزغبي لتتر المسلسل في البداية والنهاية، حيث نزلت أغنية «ملعون ابو الناس العزاز» على اليوتيوب قبل إذاعة المسلسل وساعدت بشدة في جذب الناس الى هذا العمل الفني شديد الاتقان.
«كابريو في فترة استجمام للعودة من جديد»
موقع فني يهتم بأخبار النجوم بعد ان رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وهو يطلب الغذاء برفقة أصدقائه في مطعم أنجليني في بي?رلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية،
حيث ذكر الموقع أن دي كابريو لا يعمل حاليا علي أي من المشروعات الجديدة في السينما منذ فوزه بجائزة الأوسكار 2015 عن دوره بفيلم The Revenant.
«الدراما اللبنانية حققت انتصارا»
الممثل يوسف الخال في حوار فني يؤكد ان هذا العام كان هناك انتصار للدراما اللبنانية في رمضان، لانه عرض اكثر من 6 أعمال لبنانية ناجحة ولم يوجد من بينها أي عمل دون المستوى، ويعتبر ان الثقة بالدراما اللبنانية عادت، وأن المحطات اصبحت تراهن اكثر عليها، اضافة الى ان المشاهد اللبناني اصبحت لديه ثقة بالدراما اللبنانية.
«الرقص الشرقي كاللغة الانجليزية.. لغة عالمية»
الراقصة فيفي عبده في برنامج «أنا وأنا» مدافعة وبشدة عن مهنة الرقص الشرقي ضاربة عرض الحائط بكل الانتقادات التي توجه الى الراقصات ووصفهن بالابتذال والتعري الرخيص، مؤكدة ان الرقص تماما كاللغة الانجليزية، اللغة العالمية الاولى في العالم، وانه فن راق ورفيع، رغم أنف المعترضين!
«إعلانها هذا العام أفضل من مسلسلها العام الماضي»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي متحدثين عن الفنانة ليلى علوي التي غابت عن الدراما الرمضانية هذا العام لكنها تألقت في إعلان عن منتج مصري باسلوب فني بديع، حتى ان البعض قال ان أداءها في الاعلان فاق مستوى أدائها في مسلسل «هى ودافنشي» العام الماضي الذي صدم كثيرا من جمهورها وسقط من حسابات تقييم كثير من المنتجين وخرج من سباق التنافس.
«لم أهرب.. الأمر كله مجرد اختفاء»
النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس»، نافية ما أثير حول هروبها من تركيا، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بتوأمها «مايا» و«توبراك» ووالدها، خلال قضائهم إجازة في مدينة بودروم التركية.
وكانت توبا قد قررت الاختفاء عن عيون المصورين وأسئلة الصحافيين، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول ارتباطها عاطفيا برجل أعمال تركي بعد أيام على انفصالها عن زوجها أنور صايلاك، حتى ان بعض الصحف أكدت هروبها خارج تركيا.