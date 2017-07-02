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وثق مقطع فيديو، تداوله ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، لحظة وفاة شرطي مغربي وهو جالس على كرسي، بعد وقت قصير من إنهاء عمله.

وأظهر المقطع الرجل جالسًا بقصد الاستراحة واحتساء فنجان قهوة، وقد أغمض عينيه وكأنه يأخذ قيلولة قصيرة، وهذا ما اعتقده أصدقاؤه الذين قاموا بتصويره.

وشك أحد زملاء الشرطي بأنه في غيبوبة، بعد بقائه مدة طويلة على هذا الوضع، فحاول تحريكه، فيما حضر شخص ثالث ومعه زجاجة عطر حاول استعمالها لإنعاش الرجل .

لكنه قال بعد فترة: “لن ينفع العطر إنه الأمر الإلهي”، فتوقف التصوير على الفور.

ولم يذكر الشخص، الذي نشر الفيديو على موقع “يوتيوب” تفاصيل تتعلق بالمقطع كهوية المتوفى أو مكان وقوع الحادث، لكنه أكد وفاته. ورد على المشككين والمازحين: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوض نعتي بالكذب وبأخبث الأشياء أدعو للرجل بالرحمة والمغفرة، فالفيديو صحيح، وقد مات فعلًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادعوا له بالرحمة رحم الله آباءكم، واللهم ارزق عائلته الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.”