أوصى مجلس السلامة المرورية الألماني (DVR) باتخاذ بعض التدابير الهامة لأمان القيادة قبل الانطلاق في العطلات الصيفية.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي زيادة ضغط هواء الإطارات بما يتوافق مع الحمولة الكبيرة للسيارة واصطحاب عدد كبير من الركاب. ولهذا الغرض ينبغي مراعاة تعليمات الشركة المنتجة، والتي تذكر القيم المطلوبة في دليل التشغيل وعلى دعامة الباب أو على الجهة الداخلية لغطاء خزان الوقود.

وينبغي دائما زيادة ضغط الهواء بمقدار 0.2 بار عن القيمة الموصى بها؛ لأن الضغط المرتفع بعض الشيء يقلل من مقاومة الدوران ويحد من استهلاك الوقود.

وفي حال الضغط المرتفع للغاية يقل سطح الاتصال، وهو ما يؤدي إلى تآكل الإطارات بشكل أسرع من ناحية، ويؤثر بالسلب على استقرار السيارة في المنعطفات وعلى الراحة من ناحية أخرى.

وفي حال قلة الهواء في الإطارات يتآكل الكتف بشكل أسرع، ويطول في الوقت ذاته مسار الكبح.

ومن جانبها، أوصت هيئة الفحص الفني (GTÜ) بفحص العجلة الاحتياطية في صندوق الأمتعة، وكذلك فحص الحالة العامة للإطار والتأكد من عدم تضرره، وأنه يتمتع بعمق مداس كاف، والذي ينبغي ألا يقل عن 3 ملم لتقليل مخاطر انزلاق السيارة لدى الأمطار.

وينبغي التحقق من عمر الإطار، حيث إن الوقت يلعب دوره في التأثير على مدى مسامية وهشاشة مطاط الإطار، حتى في حال عدم استخدامه. لذا يتعين تغيير الإطار، الذي يبلغ عمره 6 سنوات. وعند عدم امتلاك عجلة احتياطية سليمة، فإنه يلزم التحقق من وظيفة الكمبريسور وعمر مادة الإحكام، والتي يلزم تغييرها كل 5 سنوات.