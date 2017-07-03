تشترط شركات الطيران متطلبات خاصة من مضيفات الطيران، قبل أن يتم الموافقة على تعيينهم بشكل رسمي. ومن أغرب هذه الشروط، معايير الحد الأدنى للطول بالنسبة للمضيفات، التي تختلف من شركة إلى أخرى.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، تشترط شركة الخطوط الجوية البريطانية أن يكون طول مضيفة الطيران ما بين 158 سم إلى 185 سم، كما يتوجب على المضيفة أن “يكون وزنها مناسبا لطولها”.

أما بالنسبة للطيران السنغافوري، فيشترط أن يكون طول المضيفة 158 سنتيمترا أيضا، وهو الحد الأدنى لغالبية شركات الطيران.

أما بالنسبة للرجال العاملين في طاقم الطائرة، فيبلغ الحد الأدنى للطول 165 سنتيمترا.

كما تتطلب شركات طيران من المضيفات القدرة على السباحة، “إذا ما اضطروا لفعل ذلك”.