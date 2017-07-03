ذبح عامل بقرية البدرمان بمركز ديرمواس في محافظة المنيا جنوب مصر، جاره "مزارع" أثناء جلوسه أمام منزله، لاعتقاد المتهم بأنه يغازل زوجته.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من المباحث يفيد بذبح عامل بقرية البدرمان بمركز ديرمواس.

وعلى الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان الجريمة وتبين قيام عامل يدعي "جلال.م" (35 سنة) بذبح جاره، "محفوظ.ج" (41 سنة) أثناء جلوسه أمام منزله، بسبب اعتقاد المتهم بأنه يجلس للنظر إلى زوجته وهي داخل المنزل ومعاكستها، وفقا لبوابة فيتو.

على الفور، أحضر سكينا وذبحه من رقبته وسدد إليه الطعنات بأماكن متفرقة من الجسد، وتحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتولت النيابة التحقيق.