تسببت نجمة التنس الأميركية فينوس ويليامز، في حادث سير أدى الى وفاة رجل مسن، في التاسع من حزيران/يونيو، عند أحد تقاطعات بلدة بالم بيتش غاردنز في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

ووجهت السلطات الأمنية إلى اللاعبة الأميركية تهمة "عدم احترم أولوية المرور، والسياقة بتهور"، لأن ويليامز التي كانت تقود سيارتها اصطدمت بسيارة أخرى تقودها زوجة الضحية جيروم بارسون، ليندا (68 عاما).

وأدى الحادث الى إصابة جيروم بارسون (78 عاما)، بشكل بالغ في الرأس، وأكدت عائلة الضحية أنها ستتقدم بدعوى قضائية، وفق ما أكده محامي العائلة لقناة "أي بي سي" الأميركية، أمس الجمعة.

وخرجت اللاعبة الأميركية التي سبق لها تصدر التصنيف العالمي للتنس، عن صمتها، وعلقت على الحادثة من خلال رسالة على موقعها الرسمي على حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت فينوس ويليامز عن حزنها بسبب الحادث الذي تسبب في قتل نفس بشرية، وقدمت التعازي لعائلة الضحية فقالت: "أنا منهارة ومحطمة القلب بسبب هذا الحادث. تعازيّ القلبية لعائلة وأصدقاء جيروم بارسون".

وكان محامي اللاعبة مالكولم كانينغهام قال في تصريحات لقناة "ايه بي سي" الأميركية، إن ما حصل "حادث مؤسف، لكن ما جرى لم يكن متعمدا"، وإن تقرير الشرطة أشار إلى أن سيارة موكلته كانت تتقدم بسرعة خمسة أميال في الساعة فقط.