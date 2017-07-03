انتشرت وسائل النقل الحديث من سيارات وقطارات وطائرات في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد قطع المسافات الطويلة مشكلة لأي أحد. فما من مانع يحول دون تنقل الناس بين المدن بل والدول بصرف النظر عن ظروفهم الصحية والمادية، ويعود الفضل بذلك الى تطور أساليب السفر والراحة التي تؤمنها تلك الوسائل الحديثة.

إلا أن تقلب أمزجة الناس ورغباتهم فيما يخص النوم تنتقص من روعة الإنجاز الكبير الذي حققه مصممو وسائل النقل الحديث.

لذلك تتوالى الابتكارات على الوسادة المخصصة لنوم المسافرين لتصبح أكثر راحة وأخف وزناً، وعرض مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسادة مبتكرة لراحة المسافرين.