تجري جامعتان مرموقتان في الولايات المتحدة، بحوثا على مادة جديدة، ستطيل عمر بطاريات الهواتف، ما قد يسمح للمستخدمين بشحن الهاتف أربع مرات في العام فحسب.

ويعمل الباحثون بجامعتي ميشيغان وكورنيل على مادة جديدة تستقطب الطاقة الكهربائية والمغناطيسية في نفس الوقت، مما يزيد عمر البطارية.

ووفقا لصحيفة "إنديندنت"، فإن المادة الجديدة ستزيد فعالية الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر 100 مرة، مما يعني عدم الحاجة لشحن الأجهزة سوى عبر فترات طويلة.

وتسبب الحاجة إلى شحن الهواتف، خاصة الذكية، بشكل مستمر إزعاجا للمستخدمين الذين قد يفاجئون بنفاد بطارية الهاتف، ويكون عليهم باستمرار التقيد بضرورة شحنه.

وأكد أحد العناصر الرئيسية الموكلة بالبحث، أن هذه التقنية ستكون موجودة بحلول 2030.