توجد بعض الأشياء داخل الطائرات يتنبه لها بعض المسافرين، ولكنهم لا يعلمون معناها او سبب وجودها، ومن بينها ملصقات مثلثة الشكل إما أن تكون سوداء او حمراء اللون، ويلاحظ أنها تتوازى مع الأجنحة الخارجية.

وأفاد خبراء لـ"إنسايدر" أن طاقم الرحلات الجوية يريدون التحقق من كل شيء قبل وأثناء الرحلة، وعندما يرغبون في التحقق من الأجنحة، تكون هذه الملصقات مثلثة الشكل دليلهم للتأكد خاصة خلال الأجواء الشتوية.

هناك أمر آخر بالنسبة لهذه المثلثات، فمن يريد التقاط صور او فيديوهات من نوافذ الطائرة ، فإن أفضل إطلالة تكون من المقاعد قرب الأجنحة، وبالتالي، فإن الجلوس على مقعد بجانب تلك الملصقات مثلثة الشكل يعد الأكثر تميزا بالنسبة لهم.