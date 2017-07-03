البيض مصدر غذائي متوفر وقليل التكلفة، ويتميز باحتوائه على البروتين.



لكن يخشى البعض من أن استهلاكه يمكن أن يسبب آثاراً ضارة مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم، ومرض السكري.



مع ذلك تشير البحوث الحديثة إلى أن الاستهلاك المعتدل من البيض قد يكون آمناً ومفيداً حتى لكبار السن.

يعتمد القدر الذي يمكن أن تتناوله على نسبة الكوليسترول في الدم ودرجة مخاطر الإصابة بالقلب لدى الشخص.

يُعرف البيض كمصدر جيد للبروتين وفيتامينات أ وب12.



تحتوي البيضة الواحدة على 75 سعرة حرارية، و6.3 غرام بروتين.



ويعني ذلك أنه بتناول بيضة واحدة تحصل المرأة على 14 بالمائة من احتياجاتها من البروتين، ويحصل الرجل على 11 بالمائة من احتياجاته.

يساعد فيتامين ب12 على توليف الحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء.



وتزود البيضة الواحد الجسم بـ 23 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ب12.



وتحتوي البيضة الكبيرة على 9 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين أ، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحمي العينين من الضوء الأزرق الضار.

الكوليسترول



تحتوي البيضة الواحدة على 5 غرامات من الدهون، و1.6 غرام من الدهون المشبعة، لكنها تحتوي على 186 ملليغرام من الكوليسترول، ويجب أن يظل استهلاك الكوليسترول أقل من 300 ملليغرام يومياً، بحسب جمعية القلب الأميركية.

السكري



تم ربط استهلاك البيض بمرض السكري في دراسات عدة، لكن كانت معظم نتائجها متضاربة وغير حاسمة.



وفي واحدة من أوسع الدراسات نشرتها المجلة الأميركية للتغذية السريرية عام 2010 تبين أن استهلاك البيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع2 لدى كبار السن.



وقد تم التوصل إلى هذه النتائج بعد متابعة حوالي 4 آلاف شخص لمدة 18 عاماً تناول بعضهم بيضة واحدة يومياً، وتناول البعض بيضة واحدة في الشهر.



ورصدت النتائج أن تناول البيض بشكل متواتر، وليس يومياً، لم ينتج عنه أي ارتفاع في درجة مخاطر الإصابة بمرض السكري.

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يجب أن يستهلك أكثر من 200 ملليغرام يومياً منه.



لذلك يؤدي تناول بيضة واحدة يومياً إلى الاقتراب من الحد المسموح في هذه الحالة.

إذا كان الشخص عاني من أحد أمراض القلب والأوعية الدموية لا يجب تناول صفار البيض، لأن ذلك يشكل خطراً على القلب.

وتقترح دراسات كلية الطب بجامعة هارفارد إمكانية تناول الأشخاص الأصحاء بيضة كل يوم دون زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



لكن بعض خبراء التغذية يوصون بعدم تناول أكثر من 3 أو 4 صفار بيض في الأسبوع، لأنه الجزء الذي يحتوي على أكبر نسبة من الدهون، لذلك يعتبر تناول البياض آمنا بدرجة أكبر.



وبشكل عام إذا كنت بصحة جيدة عليك الحد من استهلاك البيض يومياً لا تجنبه، بحسب نصائح خبراء التغذية.