«هذا كيد المرأة»
تعليق للصحافة بعدما تم اتهام والدة لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بالتباهي والتكبر أمام عروس ابنها، وذلك عندما وصلت إلى حفل زفافه وهي ترتدي ثوبا أبيض اللون مماثلا جدا لثوب عروسه.
«يبدو أن لا مفر من الزواج في النهاية»
المخرج والمنتج الحائز على الأوسكار كونتين تارانتينو ـ 54 سنة ـ وهو يعلن خطوبته للمغنية الإسرائيلية دانيلا بك ـ 33 سنة ـ.
«تستحق أن تكون لها مكانة في التاريخ»
إيرل سبينسر، شقيق الأميرة ديانا، خلال تحدثه في فيلم وثائقي حولها بالقول إنها كانت دوما قوة للخير.
«كان ذلك شيئاً مدهشاً بالفعل»
السير بول ماكارتني يكشف أنه غالبا ما لا يصدق أنه كان جزءا من تلك الظاهرة الشهيرة التي تجسدت في «فرقة الخنافس» الغنائية فيما بعد.
«لقد منحنا الفرصة للانخراط في شيء أكبر من أنفسنا»
الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون خلال حضوره مراسم تأبين المستشار الألماني الراحل هيلموت كول، الذي يوصف عادة براعي عملية توحيد ألمانيا وكبير الداعين لفكرة الاتحاد الأوروبي