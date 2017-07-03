«كان ذلك شيئاً مدهشاً بالفعل»

السير بول ماكارتني يكشف أنه غالبا ما لا يصدق أنه كان جزءا من تلك الظاهرة الشهيرة التي تجسدت في «فرقة الخنافس» الغنائية فيما بعد.