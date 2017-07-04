تناقلت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو من إحدى المناسبات في منطقة ” بتغرين ” الواقعة في محافظة جبل لبنان، حيث قام أحد الحاضرين بالتعبير عن ابتهاجه في الفرح من خلال استعراضه لإطلاق النار من سلاحه الرشاش بيد واحدة وهو جالس على الكرسي.

تناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو من إحدى المناسبات في منطقة "بتغرين" الواقعة في محافظة جبل لبنان، حيث قام أحد الحاضرين بالتعبير عن ابتهاجه في الفرح من خلال استعراضه لإطلاق النار من سلاحه الرشاش بيد واحدة اثناء جلوسه على الكرسي.

لكن سرعان ماتحول الأمر إلى كارثة مع فقدان مطلق النار السيطرة على سلاحه فاتجهت رصاصاته نحو الحاضرين وأصابت عدداً من المدعوين.

وفي فيديو لاحق وثقت كاميرات المراقبة في مشفى "بحنّس" لحظة اعتداء من كانوا حاضرين في الفرح على طاقم المشفى خلال عملية إسعاف المصابين.

ووفقا للمصادر اللبنانية فقد تعرض أحد أطباء المستشفى للضرب كما خرب المعتدون العديد من غرف الإسعاف و المعدات الطبية لأسباب غير معلومة.