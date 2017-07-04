ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور شاب مصري يعيش في الإمارات، أوقفته دورية "السعادة وإدارة المرور"، وكافأته على التزامه بقواعد المرور والسير على الطرقات.

ونشر شريف هاني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا له أثناء توقيفه وتكريمه، قائلا إن دورية شرطة قامت بإيقافه أثناء تواجده على طريق أبوظبي الرويس.

وتفاجأ هاني برجل شرطة تابع لدورية السعادة، وهو يهنئه ويكافئه على التزامه أثناء قيادة السيارة قائلا إن هدفهم تشجيع السائقين على سلوكيات القيادة السليمة.

وتم منح الشاب المصري شهادة السعادة وبطاقة شحن بـ100 درهم، وعلامة السعادة حتى يلصقها على سيارته.