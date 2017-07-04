كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الإثنين، عن تعرض طفلة في التاسعة من عمرها لتحرش من قبل عامل آسيوي في ممر البناية التي تقطن بها، وذلك بعد أن عرض عليها مواداَ مرئيّة مخلة بالآداب العامة.

وجهت النيابة العامة إلى العامل البالغ من العمر 38 عاماً أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تهمة هتك عرض الطفلة بالإكراه، مطالبة بسجنه وأبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.

لامس جسدها

وقالت الطفلة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة، إن "المتهم أوقفها في الممر المؤدي إلى مقر سكنها وعرض عليها مواد فيديو خليعة ثم لامس أجزاء من جسدها"، فيما أقر المتهم بالتهم الموجهة إليه.