نفذت وزارة الداخلية السعودية الإثنين حكم القتل بوافد يمني وصلبه في الباحة، وذلك لإقدامه على قتل مواطن ووالدته بإطلاق النار عليهما بعد أن انتهك حرمة منزلهما ليلاً وسرق مبالغ مالية ومجوهرات.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني ويدعى شاهر أحمد قايد حسين بتهمة قتل المواطن غرم الله بن سليمان بن أحمد الزهراني، ووالدته المواطنة نورة بنت عوضه بن عبدالله الزهراني، وسرقة بعض محتويات المنزل، والهرب بسيارة المجني عليه.

وأبانت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته للمحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وأضافت أنه لشناعة ما أقدم عليه الجاني من قتل المجني عليهما وهما مستأمنان في منزلهما، تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأن يتم صلبه بعد قتله، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور من قتل وصلب، حيث تم تنفيذ حكم القتل اليوم الإثنين بمحافظة القرى في منطقة الباحة.