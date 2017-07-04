«هي كل عالمي».

رود ستيوارت، الذي يعتبر واحدا من أفضل المغنين في تاريخ الموسيقى الإنجليزية حيث باع أكثر من 100 مليون اسطوانة، يؤكد أنه لا يزال مغرما بزوجته بيني، وذلك خلال احتفالهما بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما.