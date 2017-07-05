يتساءل العديد منا ما الذي يجعل بعض الأشخاص دون غيرهم من ذوي النوم الثقيل؟!

ويبدو أن السبب العلمي يكمن بحسب ما كشف بحث نشر في الجمعية العامة لعلم الأعصاب، يعود إلى زيادة نشاط دماغ هؤلاء أثناء النوم، ما يجعل عقولهم مركزة على نشاط "مكثف"، فيقل بالتالي تأثرها بالعوامل الخارجية التي تؤثر عادة على نومنا وتدفعنا أحياناً إلى الاستيقاظ.

بمعنى آخر يكون مخهم نشطاً جداً أثناء النوم ومشغول بفعل العديد من المهام. فيمنع هذا النشاط وصول الأصوات والأفعال التي توقظ أغلب الناس، مما يجعل نومهم ثقيلا جداً.

إلا أن هذا السبب لا ينفي بالطبع فرضية أن النوم يمر بدورات متدرجة من العمق، بحيث يزيد تأثرنا بالعوامل الخارجية تبعاً لمرحلة النوم هذه.

كما أن هناك بعض العادات التي يمارسها الأشخاص قبل الذهاب إلى الفراش، قد تسبب اضطرابات في النوم، منها مثلاً النوم بعد العشاء مباشرة، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية على السرير لأنه يؤثر على نوعية النوم، أو حتى تناول القهوة مباشرة قبل النوم.