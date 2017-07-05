"قنديل البحر"، المخلوق العجيب، تحول من خطر تحذر منه وزارة البيئة بكافة هيئاتها ، إلى مادة للتندر و"رفيق" يصلح لالتقاط "السيلفي" على الشواطئ.. المصريون خلال قضائهم فترة إجازة عيد الفطر، لم يفوتوا الفرصة تجاه "قناديل البحر"، التي انتشرت بكثافة على سواحل البحر المتوسط، خلال الفترة الحالية.

مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بعشرات الآلاف من المنشورات، التي تعبر عن حزن المصطافين لعدم قدرتهم على الاستمتاع بمياه البحر، خشية التعرض للسعات القناديل المنتشرة حاليًا، والتي قالت وزارة البيئة إن بعضها يحتوي على غازات سامة، لكن ذلك الخوف سرعان ما تحول لدى البعض الآخر إلى مزاح وسخرية من صدفة قضائهم العطلة مع اندلاع الأزمة.

الا ان السيدة المصرية منار الهجرسي كان لها تصرف جديد ومبتكر مع قناديل البحر، فقد استغلت السيدة اهذه الكائنات البحرية في صناعة وجبة لعائلتها.



لاحظت منار، التي تعيش في مدينة القاهرة، أن تناول وجبة بحرية من قناديل البحر منتشر بقوة في دول شرق آسيا، خاصة في شوارع الهند، وهونج كونج.



وشرحت السيدة منار طريقة عمل وجبة "قنديل البحر"، قائلة: "القنديل تعاملت معه تعامل أي كائن بحري ، قمت بوضعة في مياه وخل وليمون لمدة ربع ساعة، ثم وضعته في تتبيله مكونة من ملح وثوم، وبعد التتبيله وضعته في الدقيق والبقسماط ، ووضعته في الزيت حتى أصبح ذهبي اللون ".

وقررت السيده تجربته مع الكلب الخاص بهم، مؤكدة "لو مسمم سيرفض الكلب تناوله ، وبالفعل بدأت الأسرة في تناول القنديل بقطع صغيرة في البداية، ثم تهافتوا عليه .