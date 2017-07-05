يعرف عن العسل قدرته على الشفاء من كثير من الأمراض، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية.



ويساعد العسل في تقليل أعراض بعض الأمراض.



يستعمل العسل ضمن الطب البديل لعلاج السعال والتهاب اللوزتين.

الماء بالعسل له أيضا فوائد كبيرة، لكن يجب أن يشرب بصورة مستمرة وخاصة على الريق في الصباح الباكر.



وينصح خبراء في الصحة بشرب الماء بالعسل لتخفيف الوزن، إذ يعمل هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل رغبة الجسم في تناول الحلويات والسكريات.



إضافة إلى ذلك يعمل العسل بالماء كـ"مضاد حيوي" طبيعي، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات والسوائل وكذلك الأنزيمات المفيدة التي تقاوم البكتريا.



ويعمل ماء العسل على تقوية المناعة في الجسم وينفع أيضا في علاج أوجاع وانتفاخ البطن، إذ يعمل الشراب السحري هذا على تقليل الغازات في الأمعاء وتحجيم أضرارها.

أما العسل الغامق اللون ففيه فوائد إضافية أخرى، مثل تقليل نسبة الكولسترول في الدم، ما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب.



كما أن للعسل فوائد طبية أخرى مثل تسريع التئام الأمراض وتنقية البشرة.