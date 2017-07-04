قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تتوقع من روسيا أن تسعى للتأثير على سير الانتخابات العامة في 24 سبتمبر ، مشيرا إلى أن بيانات سرقت في عملية اختراق لشبكة مجلس النواب عام 2015 قد تظهر في الأسابيع المقبلة.

وقال هانز جورج ماسن رئيس وكالة المخابرات الداخلية في مؤتمر صحافي، إنه لا يوجد مؤشرات على أن روسيا تدعم حزبا بعينه في الساحة السياسية الألمانية.

وقال دي مايتسيره "سرقت كمية كبيرة من البيانات خلال عملية اختراق البوندستاج عام 2015".

وأضاف "نتوقع ظهور بعض تلك المعلومات خلال الأسابيع المقبلة".

وقال ماسن إن وكالته لا تملك دليلاً موثوقاً على أن الهجوم الإلكتروني الذي بدأ من أوكرانيا في الأسبوع الماضي وانتشر في أرجاء العالم مصدره روسيا.

واتهمت أوكرانيا أجهزة الأمن الروسية بتدبير الهجوم الإلكتروني معتبرة أنه يهدف إلى تدمير بيانات هامة ونشر الرعب.