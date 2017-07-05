أمة اقرأ عادت تقرأ"، بهذه العبارة بدأ الكاتب والمؤلف فهد الهاجري مبادرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما خصص سيارته لأن تكون مكتبة متنقلة يقوم من خلالها بنشر ثقافة القراءة.

ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً في "تويتر"، وحظيت بدعممن قبل عدد من المهتمين والمثقفين.

عن أبرز أهداف تلك المبادرة، أوضح الهاجري لـ "العربية.نت" أن هدف المبادرة بعث الأمل في أمة اقرأ عادت تقرأ، من خلال تجارب وشواهد عاشها لأكثر من عقد ونصف العقد، مبيناً "تأكد لي من خلالها أن هناك عودة جادة للقراءة وأن كل ما يتردد على أن أمة اقرأ لم تعد تقرأ لم يعد دقيقاً، هدفي الثاني تسهيل وصول الكتب للقارئ فكانت فكرة المكتبة المتنقلة".



عمل سير هذه المكتبة، سيتم عبر زيارة الأقارب والأصدقاء والمعارف، وقال الهاجري "أخبرهم بأن لدي مكتبة متنقلة من أراد الاطلاع عليها والاختيار منها ما شاء".

وأشار الهاجري إلى أن التفاعل مع المبادرة كان ممتازاً جداً، وقال "هناك الكثير ممن أرادوا دعم المبادرات من مكاتب وجهات حكومية، كما أن بعض المهتمين الذين يملكون مكاتب خاصة بمنازلهم قاموا أيضاً بالدعم من خلال كتبهم".