يعد الشعور بالغثيان من المتاعب الشائعة أثناء ركوب السيارة أو الحافلة. فكيف يمكن مواجهته؟

وللإجابة على هذا السؤال، أوصى مركز طب السفر الألماني بالنظر في اتجاه السير عبر زجاج النافذة وتركيزه على نقطة ثابتة، مثل منزل ما في الأفق.

وفي كثير من الأحيان يشعر الركاب في الرحلات الطويلة بالغثيان لأن المخ يستقبل من العين إشارة بعدم تطابق الإطار المرجعي داخل السيارة مع المناظر المارة في الخارج، ومن خلال الحركات المتعارضة يختل الشعور بالتوازن. ويساعد الإطار البصري الثابت على استعادة التوازن مجدداً.

وللسبب ذاته، يشعر البعض بالغثيان أثناء القراءة في السيارة، حيث يتعارض هنا أيضا نوعان من الحركة، هما تتبع خط الكتاب من اليمين إلى اليسار أو العكس والحركة المستقيمة للسيارة، والتي يلتقطها الراكب بطرف عينيه. لذا يُوصى بالتخلي عن القراءة في السيارة لتجنب الشعور بالغثيان.