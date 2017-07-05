كشف طبيب طوارئ في السعودية كتب عبارة مؤثرة عبر حسابه في “تويتر” مرفقاً معها صورة مؤلمة لسرير ملطخ بالدماء من داخل غرفة الطوارئ عن السبب الذي دفعه لذلك.



وقال الطبيب في تغريدته التي حظيت بتداول لافت خلال الأيام القليلة الماضية: “صديقي صاحب القيادة المتهورة، أتمنى أن تعيش معنا في الطوارئ يوماً واحداً فقط لتدرك أن ما تفعله جريمة في حقك وحق المجتمع”.



وأوضح الدكتور خالد اليامي، أن الصورة ليست من تصويره، وأنه كتب العبارة بعد وصول حالات وفاة للمستشفى الذي يعمل به إثر حادث مروع وقع في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه تأثر بشدة عندما رأى الضحايا وحالة الحزن التي اعترت وجوه ذويهم، فقرر كتابة العبارة مع الصورة لتوعية المجتمع من التهور في القيادة.



وأضاف الطبيب بحسب “سبق” أنه من خلال عمله في قسم الطوارئ شاهد الكثير من حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية، التي تقع بسبب السرعة أو قطع الإشارة أو الانشغال بالجوال، مؤكداً أنه يواجه مشاهد أبشع من تلك الصورة التي نشرها، لكنه لم يصورها احتراماً لخصوصية المرضى والمتوفين.