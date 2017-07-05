تسببت رسوم على جدران منازل في منطقة شبرا في العاصمة المصرية القاهرة بإثارة الذعر خلال اليومين الماضيين مما استدعى تشكيل فريق أمني خاص لفك طلاسمها.

وحسب ما تداولته مواقع وصحف محلية، تقدم عدد من السكان الأقباط بشكاوى لقسم الشرطة المختص بعد أن وجدوا على جدران منازلهم الخارجية علامة غريبة.

وكشفت التحقيقات وتفريغ أشرطة المراقبة أن العلامات الغامضة لم تكن سوى شعارا لفرقة موسيقية ناشئة أسسها خمسة شبان كانوا يطبعون علامة فرقتهم من باب التسويق والإعلان لحفلة قريبة.

وأكدت مصادر أمنية وحكومية متعددة براءة تلك الرسوم مما أشيع عنها خلال الفترة الماضية من أنها تعود لتنظيم داعش وتستهدف الأقباط من سكان المنطقة.