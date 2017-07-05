«لم أبك بل ضحكت فماذا أفعل أمام القدر؟»

تساؤل للمذيعة والصحافية اليونانية ـ الأميركية ماريا مينونوس (39 عاما) كشفت فيه أنها لم تستطع أن تقل شيئا عندما أبلغها الأطباء أنها مصابة بورم في الدماغ في وقت تخوض فيه أمها معركتها مع السرطان في مرحلته الرابعة.