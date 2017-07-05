قبل أقل من شهر على رحيل المفكر وعالم اللسانيات الدكتور عادل فاخوري، أعلن في العاصمة اللبنانية بيروت، عن وفاة واحد من أبرز الوجوه العربية المشتغلة بنحت المصطلح الفلسفي وتعريبه، وهو المفكر موسى وهبة الذي رحل اول من أمس الاثنين، وشيع جثمانه في كنيسة «مار نقولا» في بيروت، ووري الثرى في مسقط رأسه، شمال لبنان، امس الثلاثاء.

ولد موسى وهبة في قرية «طابا» شمال لبنان عام 1941.



وهو حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة «السوربون» في فرنسا، أوائل سبعينيات القرن الماضي، ثم درس الفلسفة في الجامعة اللبنانية، وسبق ان كان عضوا في لجنة الفلسفة الاستشارية لدى المنظمة العربية للترجمة.

عرف وهبة على صعيد واسع في الوسط الفلسفي العربي، من خلال ترجمته لكتاب «نقد العقل المحض» لكانط، نظرا لما يتضمنه هذا المؤلف الفلسفي الكبير من صعوبة مصطلحية، وسواها.