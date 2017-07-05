اعتذرت الفنانة غاده عبدالرازق لجمهورها لايف حالاً عن ما بدر منها مؤكده انها كانت تحت تأثير حبوب نفسية تتناولها منذ فتره طويله تجعلها غير قادرة على التوازن وأنها مصابه بقصر نظر لا يمكنها من مشاهدة التعليقات التي وردت لحظة تصويرها لانها لم تكن ترتدي نظارتها الطبية .



مضيفه أن الكثيرون حاولوا ثنيها عن الاعتذار وتكذيب الفيديو والتأكيد على انه مفبرك لكنها آثرت الاعتراف بالحقيقه احتراما اولا لابنتها روتانا وحفيداتها وكل المحيطين بها وجمهورها الذي أكدت اكثر من مره بأنها صدمت من رد فعله الذي أوجعها كثيرا.



مؤكده أنها كانت متخذه قرار بعدم التصوير خلال عطلتها بأي ملابس غير لائقه أو ملابس البحر، لكنها في هذه الليلة عملت على تلبية طلبات جمهورها لها بالتواجد معهم من خلال اللايف.