استطاعت أم روسية إنقاذ طفلها الرضيع من الموت المحقق بعد أن كادت شاحنة ضخمة تطيح بالعربة التي يرقد بداخلها الرضيع، حيث قامت بجذب العربة الى الوراء لتنقذ حياته في اللحظة الأخيرة .

ونشر موقع صحيفة "ديلي ميرور" فيديو يظهر لحظة عبور أم وطفلها واثنين آخرين الطريق في مدينة روستوف جنوب غرب روسيا.

ويبيّن كيف فوجئت الأم بشاحنة ضخمة مسرعة كادت أن تطيح برضيعها الذي يجلس داخل عربة الأطفال، تفصل بينها وبين الشاحنة مليمترات فقط، فجذبت الوالدة العربة في اللحظة الحاسمة.



وقد قام راكب سيارة بتصوير مقطع الفيديو الذي أحدث حالة من الجدل في روسيا بسبب السرعة الفائقة التي يسير بها سائقو الشاحنات.