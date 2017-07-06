اللعب بالنار لا ينتهي دائماً على خير، فقد حدث أمس الاثنين في بلدة اسمها Kemerovo بالجنوب الغربي الروسي، أن ممتهناً لنفث النار من فمه في السيرك و الاحتفالات الشعبية، ارتكب خطأ كاد يقتله محترقاً، لولا أسرعوا إليه وأنقذوه.



كان زميل له يقوم بتصويره في مهرجان أقاموه بالبلدة، وأتت على ما حدث فيه وسائل إعلام روسية، انتقل خبرها المترجم معززا بفيديو نقلته "العربية.نت" من قناة عرضته في "يوتيوب" اليوم، وفيه نرى "نافث النار" يفقد اتزانه في "النفثة" النارية الثالثة لسبب غير معروف.

بدلا من لفظ البنزين من فمه ليلامس نار الشعلة بيده ليحترق كما لسان ناري في الهواء، فإنه ابتلعه مشتعلا، فانسكب البنزين بلهب النار على وجهه وثيابه، وراح يتلوى من الألم ويصرخ، وبالكاد سمعوا صوت استغاثته لكثرة ما كان المهرجان مكتظا بمرتاديه.



ولم يدركوا ما حل به إلا بعد ثوان معدودات، فركضوا نحوه لإطفاء النار، وامرأة اقتربت ورشت عليه الماء، والزميل المصور للفيديو اتصل بإسعاف أقبلت سيارته ونقلته إلى مستشفى قريب قد يبقى فيه أكثر من أسبوعين، وكله بسبب استصغار الشرر وعدم الانتباه واللعب بالنار.