نشر مجلس الإمارات للشباب ثاني حلقات مبادرة "التجارب الاجتماعية" ضمن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، والذي يهدف إلى تعزيز القيم الإماراتية في نفوس شباب الإمارات.

وأظهرت المبادرة تجربة اجتماعية تتمثل في تصوير مشهد لطفل أضاع أمه في أحد الأماكن المزدحمة في إمارة دبي، وقاست ردّة فعل الشباب في مساعدة الطفل التائه سواءً بالمبادرة في مساعدته، أو رداً على طلبه بمساعدته في العثور على والدته.

وأكد المشهد حرص شباب دولة الإمارات على الالتزام بمساعدة الآخرين، كقيمة وطنية متأصلة في أبناء الدولة، وذلك من خلال حرص المشاركين في المشهد التمثيلي على مساعدة الطفل وعدم تركه لحين العثور على والدته، إضافة إلى وعي المجتمع بكيفية التصرف مع مثل هذه الحالات.