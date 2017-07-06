اكتشف أطباء برازيليون مادة طبيعية يمكنها شفاء الحروق بسرعة، إذ يعالج الطبيب إيدمار ماسيل وزملاؤه في فورتاليزا ضحايا الحروق باستخدام جلد السمك البلطي، لأن جلدها كثير الشبه بجلد الإنسان.

أكثر من مصاب استفادوا من هذه الطريقة. أحد المرضى، ويدعى خوسيه بيزيرا، تعرض لحادث وإصابته بليغة. الأطباء قالوا له: يجب إجراء عملية زرع جلد. ولكن مع طريقة جلد السمك لم يعد يحتاج عملية الزرع تلك.

أما كيف تتم المعالجة، فالأمر ببساطة هو استخدام جلد السمك بشكل يشبه الشريط اللاصق ووضعه على المنطقة المصابة. كما أنه لا حاجة للكريمات أو غيرها من المواد المعقمة. والنتيجة: الجروح تشفى بشكل أسرع مقارنة باستخدام أي مادة أخرى.

جلد السمك يمد جلد الإنسان بالسوائل ويحميه من البكتيريا والجراثيم. هذه تعتبر أشبه بـ"ثورة"، كما يقول الأطباء لمراسل القناة الألمانية الأولى في البرازيل، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للقناة.

ولحسن الحظ أن طعم هذه الأسماك لذيذ، ما يجعل استخدام جلدها أمراً غير ضار بالبيئة، فلحمها يحضر دائماً على الموائد. وإن ثبت نجاح هذا المشروع خلال الفترة القادمة، فسيتم تعميمه على المشافي ليكون علاجاً "ثوريا" للحروق.