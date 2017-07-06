في حلبة مصارعة ثيران بإسبانيا، أرسل ثور غاضب مصارعيْن؛ أحدهما إسباني والآخر فرنسي، إلى غرف العناية الفائقة بحالة خطرة، بعدما طعن بقرنيه أحدهما في بطنه والآخر في رقبته.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث، الأحد الماضي، حين كان المصارع الإسباني خوان ميجيل؛ وزميله الفرنسي أندي يونس؛ يقدّمان عرضاً تمهيدياً في مواجهة ثور ضخم، قبل دخول أحد المصارعين الكبار، وذلك في حلبة لاس فينتاس لمصارعة الثيران في مدريد.

وفي لحظات من بدء النزال، طعن الثور المصارع الفرنسي يونس؛ في فخذيه، كما ضربه في كاحله، ثم رفعه إلى أعلى وأسقطه على الأرض ليصاب في رأسه، وعندما تدخّل زميله الإسباني ميجيل؛ طعنه الثور بقرنه في منطقة حساسة، كما طعنه في رقبته ومزّق غدته الدرقية.

وحسب الصحيفة: فقد خضع المصارعان لجراحات عاجلة بالوحدة الطبية الملحقة بحلبة المصارعة، ثم تمّ نقلهما إلى مستشفى سان فرانسيسكو دي أيزيس.

ونقلت الصحيفة عن الأطباء أن المصارع الإسباني خوان ميجيل؛ وُصف بـ "حالة خطرة"، فيما رفضوا التحدّث عن حالة زميله الفرنسي يونس.