ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على رجل وهو يقود رافعة شوكية سرقها من أحد المواقع، متجهاً إلى منزله.

وقالت شرطة بورت أورانج بأن شرطياً أوقف برادلي بيرفوت (43 عاماً) وهو يقود الرافعة الشوكية المسروقة. ولدى استجواب الشرطة له، قال بيرفوت بأنه كان متوجهاً إلى منزله فشعر بالتعب وقرر أن يستعير الرافعة للوصول إلى منزله.

وبعد التحقيق معه، تبين بأن سرقة الرافعة لم تكن المرة الأولى بالنسبة لـ"بيرفوت"، ففي 2016 قام بسرقة رافعة شوكية من خلف متجر في منطقة دايتونا بيتش واستخدمها لنقل بعض الصناديق إلى مطعم بوب إيفانز.

ويذكر بأن الشرطة ألقت القبض على بيرفوت بالجرم المشهود، ووجهت له تهمة سرقة آلية من موقع عمل، ومن المزمع أن يمثل أمام المحكمة خلال وقت قصير، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.