اعترف مواطن سويسري من محبي الطيور أمام محكمة بسرقته لمتاحف التاريخ الطبيعي في أوروبا، وذلك كي يتمكن من استكمال مجموعته المكونة من أكثر من 10500 ريشة من ريش الطيور.

ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام في المحاكمة المنعقدة في بازل، فقد سرق مهندس البناء (45 عاماً) 458 ريشه وجناحاً، مما تسبب في خسائر تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين فرنك سويسري (6.1 مليون دولار).

وقال الرجل للمحكمة إنه كان يريد امتلاك ريشة واحدة من كل نوع من الطيور الجارحة في العالم. وتمكن من الدخول إلى مجموعات المتاحف المختلفة في سويسرا وألمانيا والنمسا من خلال تقديم نفسه كعالم طيور يعمل على بحث دراسة علمية.

وتمكن من تمزيق العديد من العينات لعدة سنوات، حتى لاحظ متحف في برلين السرقة في عام 2012. وباع المتهم الرئيسي بعض الريش الذي سرقه إلى جامع ريش آخر، والذي مثل هو أيضاً أمام المحكمة في بازل بسبب شرائه لأشياء مسروقة.

24 - د ب أ